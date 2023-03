Pese a que en Boca había optimismo por concretar su arribo, Gerardo Martino rechazó la propuesta para ser el entrenador xeneize debido a que optó por seguir sin dirigir durante un tiempo más. De esta manera, admitió que no aceptará una contraoferta y su "no" es definitivo, por lo que en el Xeneize deben buscar por otro lado con urgencia.

En este sentido, en Boca ya comenzaron nuevamente con la búsqueda de nombres luego del rechazo de quien era prioridad y allí apareció un listado inicial de los nuevos pretendientes para conseguir al propicio reemplazante de Hugo Ibarra mientras Mariano Herrón se hace cargo de manera interina.

Dentro de la danza de nombres recientes, volvieron a surgir posibilidades que ya eran alternativas si Martino daba el no pero, según lo trascendido, también estarían lejos debido a que estos eran José Pekerman y Diego Martínez, pero el ex seleccionador de Argentina, Colombia y Venezuela no analizaría opciones para estar en el día a día de un club y el DT de Tigre sigue vigente en su cargo y no posee cláusula de salida.

Entonces, en Boca ya entablaron contactos con otras dos posibilidades para el banco de suplentes xeneize. Uno de ellos es Facundo Sava, quien actualmente está en Cerro Porteño y resultaría difícil que salga del club paraguayo. Y en paralelo, a Alexander Medina le hicieron saber que su perfil es del gusto del club según pudo confirmar el periodista Germán García Grova.

El ex DT de Talleres y Vélez se encuentra libre tras su salida del Fortín, en donde tuvo un mal paso local pero a su vez llegó a semifinales de Copa Libertadores siendo verdugo de River en octavos de final. Está sin dirigir desde justamente la derrota de Vélez ante Boca en Liniers, por lo que ahora el Xeneize podría hacerle una propuesta en caso que definan que su perfil no solo es del gusto de la institución, sino que además es el ideal para el cargo. ¿Será el Cacique el nuevo DT de Boca?