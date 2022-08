El episodio del gas pimienta fue un golpe durísimo para Boca. Es que, por un motivo extrafutbolístico y de enorme gravedad, el Xeneize se quedó afuera en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 ante River en La Bombonera, en una copa en la que los dirigidos en aquel entonces por Rodolfo Arruabarrena.

En concreto, lo que sucedió allí fue la vandalización del túnel que conectaba el vestuario visitante con el campo de juego al momento en donde los jugadores de River salían nuevamente a la cancha tras el entretiempo y en ese camino, fueron agredidos con gas pimienta por el hincha de Boca Adrián Napolitano, conocido como el "Panadero".

Esto, lógicamente generó que los futbolistas del equipo de Marcelo Gallardo no puedan completar el resto del partido, algo que finalmente iba a terminar por confirmarse tras varios minutos de incertidumbre en donde varios protagonistas de ambos clubes tomaron distintos tipos de decisiones. Por ejemplo, en el caso de los futbolistas de Boca, se tomó la postura de marcharse rumbo al vestuario y de quedarse en el banco de suplentes.

En medio de la consternación e incertidumbre sobre lo sucedido, el entrenador que en ese momento estaba al mando en Boca, el Vasco Arruabarrena, vivió varias secuencias insólitas, y esta tarde se animó a contar la más increíble de todas. En diálogo con Líbero, en TyC Sports, el actual DT de Emiratos Árabes Unidos habló sobre esto, y sorprendió a todos en su declaración.

Allí, el Vasco dijo: "El día del gas pimienta, en el medio del quilombo, el profe lo vio a Calleri que estaba con el teléfono y le preguntó con quién estaba hablando. 'Con la madre para que le prepare milanesas', me dijo. Increíble". Sí, así como mencionó Arruabarrena fue la situación que se dio con el ex delantero de Boca y actualmente siendo el atacante de Sao Paulo. No quedan dudas que fue una anécdota más que insólita e impensada.