Boca está pensando en lo que será el próximo mercado de pases, donde los directivos deberán negociar a aquellos jugadores que no serán tenidos en cuenta por Jorge Almirón. Como el principal objetivo es poder competir en todos los frentes, el entrenador no pretende tener futbolistas que no sean de su agrado futbolístico.

Para evitar caras largas, o frenarles las respectivas carreras, Almirón le manifestó al Consejo de Fútbol que hay una cierta cantidad de futbolistas que podrán ser negociados a mitad de año, ya que no serán tenidos en cuenta. Y justamente aparece uno de los que el DT borró en los últimos partidos.

Después de haber sido descartado para los partidos frente a Racing y Colo-Colo, además de que ya había ocurrido contra Estudiantes de La Plata, el futuro de Nicolás Orsini está muy lejos de Boca. Justamente, el ex atacante de Lanús está comenzando a visualizar su futuro y aparecieron pretendientes que quieren tenerlo en junio.

Según pudo confirmar Planeta Boca, al atacante de 28 años está siendo seguido de cerca por dos equipos del interior del país: Godoy Cruz y Central Córdoba. Si bien no llegaron ofertas concretas para sacarlo del Xeneize, los mendocinos y los santiagueños están tanteando el panorama para poder moverse por Orsini.

A pesar de que Juan Román Riquelme incorporó al cordobés oriundo de Morteros para que se transformara en el gran goleador azul y oro, sus constantes lesiones y también los flojos rendimientos que mantuvo, terminaron posicionándolo detrás de Darío Benedetto, Miguel Merentiel y Luis Vázquez.