Esta semana un equipo sorprendió al mundo del fútbol y estuvo en boca de todos. Se viene el Mundial de Qatar 2022 y la noticia que impactó a todos en los últimos días fue la derrota de Italia ante Macedonia del Norte que dejó a los tetracampeones afuera de la Copa del Mundo que se viene.

Stole Dimitrievski, arquero del equipo sensación del repechaje en Europa, habló en "Sportscenter" (ESPN) y reconoció que tiene costumbres argentinas: "Por los jugadores argentinos con los que compartí plantel, probé el mate y me gusta, pero sin azúcar, amargo. También probé el asado y el fernet. Y no sé bailar, pero escucho la cumbia".

Pero eso no fue todo: el guardameta del Rayo Vallecano de España aseguró que es hincha de Boca. "Tengo un equipo en Argentina: Boca Juniors. He hablado mucho con Oscar Trejo, que jugó en Boca y siempre le decía que me lleve. También tengo relación con Luis Advíncula, que está ahora en el plantel. Me gusta mucho la pasión de los hinchas... Tengo que ir a Argentina a comer un asado e ir a la Bombonera, sin ninguna duda", señaló.

"Disfruto ver a Messi, es el mejor de todos los tiempos y el rival más duro al que me enfrenté en mi carrera", dijo Dimitrievski sobre el capitán de la Selección Argentina. En cuanto a lo que se viene, afirmó: "Nuestro techo es ganarle a Portugal y clasificarnos al Mundial. Aunque después de ganarle a Alemania y a Italia de visitantes, lo único que nos falta es ganarle a Argentina y levantar la Copa, jaja".