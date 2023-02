"Insatisfechos": en Al Nassr no pueden ni ver a Rossi y ya habrían tomado una dura decisión

Cuando Boca y Al Nassr acordaron el préstamo de Agustín Rossi hasta mitad de año parecía una opción espectacular para todos. El Xeneize sumaba dinero y el jugador no perdía rodaje hasta transformarse en refuerzo de Flamengo. Sin embargo, el arquero atajó dos encuentros, la pasó mal y empezó a ir al banco.

Ante Al-Taawoun, el argentino volvió a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Los cinco goles sufridos en sus dos presentaciones le costaron más caro de lo que parecía, a tal punto de ser cuestionado por los simpatizantes. De hecho, desde Brasil llegan peores novedades tanto para el 1 como para el Flamengo.

Vene Casagrande, reconocido periodista del país vecino, reveló que el conjunto saudí no usaría más a Rossi hasta que se termine su contrato. "El viaje de Rossi a Arabia para no perder el ritmo mientras no se presente en Flamengo, al parecer, será en vano", explicó el corresponsal.

Y agregó: "Al-Nassr no tiene intención de utilizar al portero hasta final de temporada, cuando expire el contrato de cesión. El club árabe, insatisfecho con actuación del argentino". De esta manera, el ex-Boca llegará al vigente campeón de América con muy poca continuidad. Durísima decisión.