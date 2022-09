Jorman Campuzano supo ser clave para Boca en el ciclo de Miguel Ángel Russo, ya que haciendo tándem en el mediocampo con Pol Fernández, fue crucial para la obtención de la Superliga 2019/20. Sin embargo, luego de ese momento, el colombiano fue bajando el rendimiento y confianza, y así perdió el puesto ante Alan Varela desde el 2021, algo que terminó por suceder de manera definitiva este año.

Incluso, en este mercado de pases se le empezó a buscar un nuevo destino, ya que no iba a ser tenido en cuenta en Boca, algo que se confirmó al no ser convocado desde el inicio del ciclo de Hugo Ibarra como entrenador. Se habló mucho de un regreso a Atlético Nacional, de un intercambio con Lanús por Tomás Belmonte e incluso de Brasil, pero finalmente terminó dándose su salida rumbo a Europa para ser parte del Giresunspor de la liga de Turquía.

En condición de cedido por una temporada con opción de compra, Campuzano estará por un año en dicho equipo turco y, si bien sigue perteneciendo a Boca, aprovechó su salida para despedirse de los hinchas xeneizes, donde también les pidió disculpas sorpresivamente en un posteo que hizo en su Instagram.

Junto con una foto suya con la camiseta titular de Boca, "Campu" escribió: "Muchas gracias al Mundo Boca por todo lo lindo que me brindaron en estos años, pido disculpas si en algún momento ofendí a alguno de ustedes, nunca fue mi intención. Me llevo lo mejor de este club y este mundo, el orgullo de poder decir que jugué en el más grande de América! Siempre me trabajé al 100% y respeté estos colores! Deseo lo mejor al club y a mis compañeros en todos los retos que vengan".

Este mismo martes, el colombiano fue presentado en Giresunspor y tras esto, dejó atrás su paso por Boca, con esta sentida despedida con pedido de disculpas incluido. En total, en el Xeneize disputó 97 partidos, donde convirtió 2 goles, dio 4 asistencias y recibió 25 tarjetas amarillas, además de una roja. En ese recorrido que comenzó en enero de 2019, Campuzano obtuvo cuatro títulos con la camiseta azul y oro. Un ciclo aceptable, pero que se consideró cumplido.