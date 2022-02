"Riquelme le pidió que no renueve": ¿Boca le saca otro jugador a San Lorenzo?

Los últimos mercados de pases de Boca se vincularon mucho con la vida de San Lorenzo. Las llegadas de Juan Ramírez y Óscar Romero al Xeneize retumbaron mucho en Boedo, como también lo hicieron las negociaciones por Ángel Romero y Franco Di Santo, que no terminaron llegando a buen puerto.

Si bien el mercado está terminado para el club de la Ribera, el Consejo de Fútbol ya empieza a pensar en junio. Desde el universo azulgrana empezó a crece un rumor sobre un posible llamado de Juan Román Riquelme a una de las figuras que está cerca de quedar libre en el club.

Se trata de Gabriel Rojas, lateral izquierdo que está cerca de quedar libre y aún no llegó a un acuerdo para renovar. Ayer revelaron que el jugador habría recibido un llamado del propio Román pidiéndole que no extienda su vínculo para llevárselo libre en junio. Desde su entorno aseguran que el jugador prometió dejarle algo al club en el caso de que aparezca alguna oferta, aunque no confiarían demasiado.

Cabe recordar que, antes del inicio del campeonato pasado, Juan Ramírez se negó a concentrar para que el Ciclón negocie su traspaso a Boca, algo que no cayó para nada bien en Boedo. Mientras tanto, Rojas perdió el último compromiso de San Lorenzo luego de presentar síntomas compatibles al COVID-19.