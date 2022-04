El presente deportivo y dirigencial de San Lorenzo no es el mejor, y todo se acrecentó con el escándalo que protagonizó Ricardo Centurión. Y ahora, dos futbolistas fueron intimados.

Los hinchas de San Lorenzo, día a día, reciben una nueva mala noticia. Si no es una derrota durante el fin de semana, es un inconveniente dirigencial por la interna que hay entre Marcelo Tinelli y Matías Lammens, quienes no aparecen por la institución hace más de un año.

Durante la mañana del martes, la bomba se detonó con un nuevo faltazo de Ricardo Centurión a un entrenamiento, y horas más tarde se viralizó un video del ex jugador de Boca y Racing en donde se lo veía en una fiesta privada. Claramente, los directivos del conjunto azulgrana estallaron y tomaron una drástica decisión.

A partir de video que comenzó a circular en internet, además de que en los últimos días el propio Centurión habría reclamado una deuda con respecto a premios que le otorga la Comisión Directiva al plantel, y a las reiteradas ausencias en las prácticas, Horacio Arreceygor y compañía determinaron que Centurión se marchará en junio.

Si bien el extremo se llevó todas las miradas, no fue el único que se enteró que no continuará en el Ciclón: los directivos enviaron cartas documento a los domicilios de Alejandro Donatti y también de Gabriel Rojas, para notificarles que no les renovarán los contratos que se vencen a mitad de año. De hecho, ambos defensores se ausentaron a los entrenamientos en reiteradas ocasiones, y en San Lorenzo dejaron constancia de lo sucedio mediante un escribano.