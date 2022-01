Para muchos futbolistas, la pasión y el trabajo corren por distintas vías. Así, son varios los casos de jugadores que son parte de un club pero hinchas del máximo rival. Esta es la historia de un exintegrante del plantel de River que iba a ver a Boca a la cancha: "Iba a la 12. Era un fanático, enfermo".

"Yo era socio de Boca, me hice cuando empezaron decir que iban a entrar solamente socios a la cancha. Pero cuando subí a la Primera, tuve que hacerme a un lado por una cuestión de respeto a la institución", reconoció Gaspar Servio. La historia la contó en las últimas horas y tuvo una fuerte repercusión, diez años después.

El arquero formó parte del plantel profesional del Millonario entre 2012 y 2013, antes de pasar a Banfield, donde debutó oficialmente. "Tuve varios problemas. Me han llamado la atención. Una vez me vieron que fui a la cancha y cuando se instala algo, ya queda", recordó sobre aquella época en la que iba a La Bombonera

"Cuando uno empieza a jugar al fútbol la pasión queda un poco de lado. Es cierto que de chico, el fanatismo de mi viejo nos hizo ser hinchas de Boca. Yo estuve un año en Boca, quedé libre y después me fui a River", aclaró el guardameta. Y recordó que tiene una foto con Martín Palermo de esa época: "Era alcanzapelotas y en esos tiempos entraba mucha más gente al campo y nos podíamos sacar foto con los jugadores. Me quedó pendiente la foto con Riquelme que en ese momento no estaba".