Leandro Paredes se ha convertido en un pilar en esta consagrada Selección Argentina. El volante del Paris Saint Germain es ahora una fija en la formación de Lionel Scaloni, dos veces campeón con el combinado nacional.

El surgido en Boca Juniors contó en una entrevista con Caja Negra una anécdota hasta ahora desconocida sobre sus inicios. La misma involucra a Sebastián Battaglia, entrenador del primer equipo xeneize y excompañero suyo.

"En el primer entrenamiento que tengo en primera, el Bichi Borghi (DT de Boca en aquel entonces) quería probar como reaccionaba yo cuando me pegaban una patada en algún partido o algún entrenamiento. Hizo una reunión y pidió que alguno me pegue apenas arrancaba", arrancó.

Ya entre risas, se explayó: "Me contaron que el Chaco Insaurralde fue el primero que levantó la mano y le dijeron "Vos no, sos muy bruto". Entonces le dieron la responsabilidad a Sebastián Battaglia, que fue el que se terminó haciendo cargo. Me lo contaron mucho después, yo no lo sabía".

Por último, el 5 reveló el final 'feliz' que tuvo la misma: "Arrancó el entrenamiento y la primera que toco Seba me levantó para arriba". ¡Gran anécdota!