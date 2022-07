Esta noche se llevará a cabo la revancha entre Boca y Corinthians y la expectativa es máxima en ambos equipos. En juego hay un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores y los dos clubes van a todo o nada por la clasificación a la próxima ronda del torneo local. En el medio de una previa intensa, Emerson Sheik publicó una carta.

El exfutbolista es ídolo en el "Timao": marcó los dos goles del histórico triunfo del club brasileño frente al Xeneize en la final de la Libertadores 2012. Y precisamente el lunes 4 de julio se cumplieron 10 años de aquel título de Corinthians en América. Por eso Emerson le dedicó unas palabras a todos los hinchas.

"Siempre supe que marcaría un gol en la final. Con la camiseta del Corinthians, hice 28 en 196 partidos. Hasta el 4 de julio de 2012 había anotado 12, tres en Libertadores, uno en la semifinal ante Santos, en Vila Belmiro. Pero lo que realmente quería era el de la final", manifestó Sheik. Y agregó: "Por eso la Libertadores 2012 fue tan especial: yo no tenía el título, el club no lo tenía y la afición se lo merecía".

En el texto, el exdelantero repasó sus dos goles y contó que "de ahí en adelante solo podía pensar que el título estaba muy cerca y que mi familia estaba allí en Pacaembu mirándome hacerlo junto a una multitud que me abrazaría como un ídolo". "Cuando terminó el partido, comenzamos la fiesta en el vestuario. Me bebí todo y no llegué a casa hasta el día siguiente. Fue una fiesta increíble", cerró Emerson.