El actual plantel de Boca continúa recibiendo bajas, aún cuando el libro de pases de la Liga Profesional ya cerró sus puertas. A las salidas de Cristian Pavón y Eduardo Salvio en condición de libres se le debe sumar la de Gastón Ávila al fútbol belga, concretada en las últimas horas. Además, Carlos Izquierdoz tiene un pie y medio afuera de la institución y busca la mejor solución para poder desligarse del Xeneize.

Ante la falta de centrales, el club de La Ribera posó sus ojos en una de los jugadores jóvenes más importantes del fútbol argentino: Adonis Frías. El zaguero había confesado tiempo atrás su deseo de ponerse la camiseta azul y oro y, tras hacerle un gol a Independiente en el triunfo de Defensa y Justicia, el defensor fue consultado por la posibilidad de mudarse a La Bombonera.

Si intenciones de ofender a nadie en Florencio Varela, Frías se mostró entusiasmado. "Es una felicidad enorme que un club como Boca se fije en mí, pero sería una falta de respeto que se hable de un futuro cuando estoy en Defensa y Justicia, que es un club que yo quiero mucho. Hoy en día estoy con la cabeza acá. Si se da, bienvenido sea", afirmó el futbolista del Halcón a ESPN Premium tras la finalización del encuentro en el Tito Tomaghello.

Si bien no hubo una comunicación directa con Juan Román Riquelme ni con el Consejo de Fútbol de Boca, Adonis intenta no estar al tanto de lo que suceda entre su agente y el Xeneize. "Trato de estar al margen del interés de Boca. Le pedí a mi representante que no me diga nada, que si se da me lo comunique, pero mientras tanto quiero estar enfocado acá. Volví de una lesión y para estar en un club como Boca tengo que estar en mi máximo nivel", confesó el central. ¿Se pondrá la azul y oro?