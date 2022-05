Boca venció a Barracas Central por 2-0 y, una vez más, Darío Benedetto se lució. El delantero marcó los dos goles del triunfo pero todos se quedaron con el segundo: de tijera, el "Pipa" convirtió una de las mejores conquistas de su carrera y deleitó a todo el público de La Bombonera.

Tras el encuentro, el goleador señaló: "Contento, no siempre se pueden hacer este tipo de goles. La verdad es que estoy contento por los dos goles pero más que nada por el rendimiento que tuvo el equipo en los 90 minutos de partido. Hoy se mostró totalmente otra cara, es el Boca que queremos y ojalá que podamos seguir así". Y agregó: "Fuimos más contundentes, fuimos más al ataque y tuvimos más la pelota. Aparecimos mucho en el juego, así que ojalá podamos seguir de esta manera para seguir sumando".

Como todo el equipo, Benedetto deseó que este triunfo sirva como envión para otro frente a Always Ready, por la Copa Libertadores. "Esto sirve muchísimo, tiene que ser un partido puente y nos tiene que servir para el partido en Bolivia que va a ser un partido durísimo, en la altura. Vuelvo a repetir, ojalá que se pueda dar algo parecido a lo que hicimos, es el camino a seguir", aseguró.

Además, volviendo a su gol de tijera, el "Pipa" confesó que hace tiempo deseaba un impacto así para ganar seguridad. "Esperé dos centros, y bueno, no se quien la desvía pero me queda justo para hacer la tijera y por suerte salió. Fue un gol muy lindo, estaba esperando mucho un gol de estos para mi confianza, en nuestra casa. Sirvió para que Boca gane, así que me voy muy contento", sostuvo.