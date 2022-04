La serie de CONMEBOL Libertadores ante Atlético Mineiro marcó un antes y un después en el fútbol moderno de Boca. Con el plantel profesional en aislamiento tras volver de Brasil, la Reserva que dirigía por aquel entonces Sebastián Battaglia tuvo que salir a la cancha por la Copa LPF y varios juveniles hicieron su debut oficial en un contexto más que particular.

A partir de allí, con cambio de entrenador incluido, los pibes del Xeneize pudieron mostrarse en Primera y los hinchas descubrieron talentos como Valentín Barco, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Gabriel Vega, Alan Valera, entre muchos más. Algunos tuvieron la oportunidad de quedarse en el club a pelear por un lugar, pero otros tuvieron que buscar minutos en otro equipo.

Este fue el caso de Nicolás Valentini, central que hoy milita en las filas de Aldosivi por el pedido expreso de Martín Palermo. El defensor dialogó con TNT Sports y resaltó el buen pasar del Tiburón en el la Copa de la Liga. "Nuestra idea es pelear ahí arriba, poder darle a Aldosivi lo que se merece. Los primeros partidos no nos encontrábamos y, por suerte, ahora estamos metidos. Martín (Palermo) me dio mucha confianza desde que llegué, habló con Boca para pedirme y eso a un jugador le viene bien" expresó el juvenil.

Valentini se fue del club de La Ribera en silencio y no fue hasta dicha entrevista que no se supo el motivo ni el detrás de escena de su partida. "Yo creo que era momento de irme, había tenido un par de problemas, por eso no estuve en el último tiempo. En junio tuve la posibilidad de irme a Italia que no se dio por un tema de papeles. En Boca me dijeron que no me iban a tener en cuenta", señaló el defensor.

Casualidad o no, el principal problema del equipo de Sebastián Battaglia en estos días es la falta de centrales en el plantel profesional para la Copa Libertadores. Las suspensiones de Marcos Rojo y Carlos Izquierdoz, sumando las lesiones de Carlos Zambrano y Gastón Ávila, obligaron al DT de Boca a concentrar a varios juveniles de la Reserva y, de estar hoy en el club, Valentini seguramete habría tenido su chance. Con el diario del lunes, claro. ¿Tendrá una nueva oportunidad en el Xeneize?