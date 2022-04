"Quiero pedirle disculpas a los hinchas de Boca y al entrenador. Me equivoqué", dijo Agustín Almendra este viernes cerca del mediodía tras darle la victoria a la Reserva de Hugo Ibarra vs. Vélez. Allí se disparó la grieta: si Sebastián Battaglia lo perdona, ¿muestra grandeza o pierde autoridad? ¿Qué hará el DT? ¿Y Darío Benedetto?

Luego de hacer un gol en el último minuto, el volante habló con ESPN F12 y se mostró muy arrepentido de su pelea con Battaglia, a quién trató de "títere" y de "no saber nada". Además,entendió a Benedetto, quien defendió en su momento la decisión del técnico de apartarlo del plantel y dijo que "nadie lo aguantaba ya en el equipo": "Me lo cruzó siempre, no tengo ningún problema con él. Ellos (sus compañeros) no tienen la culpa".

La contundente decisión de Battaglia y Benedetto tras el pedido de disculpas de Almendra

Tras el pedido de disculpas del mediocampista, el periodista Diego Monroig asegura que hubo una charla entre Battaglia y los máximos referentes del plantel. Allí, en la interna, se tomó una decisión y Juan Román Riquelme ya está al tanto. Ahora, la pelota está en los pies del Vicepresidente.

Según contó Monroig en ESPN, Battaglia está dispuesto a hablar con Almendra, pero le ratificará que no entrenará más con Primera. Además, Benedetto es otro de los referentes que no dará marcha atrás. Ahora, Riquelme deberá elegir: ¿le dará la derecha al jugador más ganador de la historia de la institución?

+El pedido de disculpas de Almendra