En Boca todas las partes quieren seguir contando con Eduardo Salvio para lo que se viene, ya que en solo una semana vence su vínculo con el club y tanto Juan Román Riquelme como el Consejo del Fútbol y Sebastián Battaglia dejaron en claro que pretenden que el ex Benfica siga siendo futbolista azul y oro extendiendo su contrato por dos años más.

Sin embargo, pese a que Toto también manifestó sus intenciones de continuar en el Xeneize, el jugador hizo una contraoferta salarial respecto a la que Boca le había ofrecido pero fue rechazada por el club, lo que puso en suspenso el arreglo contractual cuando quedan apenas días para que esto pueda solucionarse de manera positiva para todas las partes vinculadas.

De esta manera, el futuro del extremo derecho es una incógnita total a esta altura y no es seguro que su ciclo en Boca se extienda como esperan en el club de la Ribera y en el entorno del jugador. Pero, por más que desde el conjunto ubicado en Brandsen 805 quieren seguir contando con él, mientras se resuelve el caso habrían tomado una contundente postura al respecto y que parece inamovible.

Es que el periodista de Cadena Xeneize, Sebastián Infanzón, manifestó que "Boca no se moverá en una letra y un número de la oferta de renovación a Salvio. Ahora todo dependerá de que el jugador diga que acepta la oferta inicial. De no ser así, quedará libre el 30", por lo que la decisión del club de la Ribera sería priorizar lo económico y no cometer locuras con su contrato, el cual en la nueva oferta sigue siendo uno de los más altos del plantel.

La pelota la tiene Salvio, ya que la oferta está sobre la mesa y Boca no tendría intención de modificarla. Por eso, será ahora cuestión de Toto aceptarla para seguir en el Xeneize, o de lo contrario su futuro será en otro equipo al que arribaría en condición de libre, siendo el América de México el que pica en punta para ser la opción B si no arregla con el club con el cual aún tiene vínculo. ¿Tic tac?