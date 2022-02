El comienzo del semestre para Boca en la Copa de la Liga Profesional fue auspicioso. Dejando atrás el empate contra Colón, el equipo que dirige Sebastián Battaglia enfiló dos triunfos consecutivos ante Aldosivi y Rosario Central para prenderse al pelotón superior de la Zona B. Sin embargo, aún existen dudas en ciertas posiciones y uno de los principales apuntados en el arranque de la temporada fue Eduardo Salvio.

El nuevo y flamante "10" del Xeneize no comenzó de la forma que se esperaba, donde se lo vio desconectado del sistema de juego y opacado por figuras en ataque como Darió Benedetto y Sebastián Villa. Como consecuencia, el DT analiza variantes para enfrentar a Independiente el próximo fin de semana y el "Toto" podría ser uno de los sacrificados para reforzar la mitad de la cancha.

La baja de rendimiento de Salvio se da en un contexto más que particular. Hace varios meses espera la oferta de renovación por parte del Consejo de Fútbol, ya que su contrato vence el próximo 30 de junio y, en caso de no firmar, se quedará sin club a mediados de 2022. Juan Román Riquelme había avisado hace algunas semanas que ya hubo diálogos con el jugador, profundizados en el viaje del plantel hacia Arabia Saudita para jugar con el Barcelona, pero aún no hay anuncio oficial.

Tras las declaraciones del vicepresidente de Boca, se espera que la propuesta formal llegue en los próximos días y el periodista internacional Ekrem Konur, quien adelantó el regreso de Benedetto a La Ribera, adelantó algunos detalles de la oferta que el Consejo le hará al "Toto" con una pequeña curiosidad. El ofrecimiento contractual sería una extensión por dos temporadas, con una opción para estirar el vínculo por un año más; en caso de poner la firma, el delantero permanecería en el Xeneize hasta los 34 años.

Claro está que Salvio no será un jugador "barato" de mantener dentro del plantel. Es por eso que el club azul y oro parece estar dispuesto a hacer un esfuerzo económico para que el futbolista se quede, pero hay otros clubes atentos a la situación de "Toto". Uno de ellos es Lanús, club que lo vio nacer; el Granate se ilusiona con la vuelta de su hijo pródigo y no se descarta un intento para junio.