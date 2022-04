Tras el escándalo y la aparición de los videos del caso, Eduardo Salvio tuvo que presentarse a declarar ante la Justicia. Claudio Caffarello, uno de sus abogados, reveló que el jugador de Boca "ha dado una versión y ha ofrecido pruebas importantes que poco a poco van a ir aclarando este episodio". Mientras tanto, Magalí Aravena rompió el silencio.

La esposa del futbolista intercambió mensajes con el periodista de espectáculos Ángel De Brito, quien reveló qué fue lo que le dijo en el aire de "LAM" (América TV). "Buenas noches, Ángel. Perdoname, pero no voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente. Espero sepas entender", fue el primer comentario del chat.

"Jamás quise pegarle a nadie. Yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás", señaló Aravena. Y reveló que hay más videos que no fueron publicados. Además, contó que Salvio en ese momento estaba acompañado por otras dos personas: una de ellas, Sol Rinaldi, la nueva novia del "Toto".

"Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos. Jamás tuve un palo para pegarle", aclaró Magalí. Y sentenció: "Me encantaría que aparezcan todos los videos, inclusive los que grabaron los que iban en el auto. Y voy del lado del acompañante porque era la única ventana abierta. Estuve trece años con él".