Desde que Juan Román Riquelme se hizo cargo del proyecto futbolístico de Boca, tanto en inferiores como en el plantel profesional, planteó un objetivo de formar un equipo repleto de jerarquía y que también se le diera lugar a los juveniles formados en la institución.

Así como el vicepresidente del Xeneize logró que se potenciaran varios futbolistas de las inferiores, donde en la actualidad se ve brillar a Luca Langoni, Exequiel Zeballos, Alan Varela y Gonzalo Morales, entre otros, el próximo paso que quiere dar el máximo ídolo de Boca es poder concretar el arribo de jugadores internacionales. Y uno de ellos, le hizo un guiño muy particular.

Si bien está radicado en Japón, supo brillar al lado de Lionel Messi y jugó con el propio Riquelme. Es apasionado por el fútbol argentino, y tiene devoción por Diego Armando Maradona, a quien le hubiese gustado tener en un asado, al igual que a Michael Jordan y Roger Federer. Y ahora le gustaría estar en el Alberto J. Armando: Andrés Iniesta.

"Me gustaría que Riquelme me invitara a La Bombonera. Es espectacular el ambiente que se vive. Me gusta el fútbol argentino como tal", señaló el mediocampista español que se encuentra defendiendo la camiseta de Vissel Kobe en la J1 League japonesa. Y después de que Iniesta le enviara un claro mensaje al vice de Boca, los hinchas enloquecieron dentro de las redes sociales, donde alguno se encargó de pedirlo para que llegue al equipo de Hugo Ibarra.

Además de querer presenciar un encuentro en Brandsen 805, Andrés Iniesta se refirió a la relación que posee con Juan Román Riquelme, y sostuvo que "hemos mantenido ese contacto, intercambiamos mensajes". Pero también recordó cómo fue compartir las filas de FC Barcelona con el 10: "Fue especial estar con él en el vestuario y verlo entrenar y jugar", resaltó en Líbero VS, a través de TyC Sports.