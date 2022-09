A lo largo de las últimas semanas, Hugo Ibarra fue dándole forma al Boca que más le gusta. Tuvo que acomodarse a algunas situaciones inesperadas, como las lesiones de Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, pero terminó decidiendo sobre la marcha y consiguió resultados positivos.

El cambio de esquema fue una de sus primeras determinaciones. Y otra fueron algunos cambios de nombres en distintos sectores de la cancha. Eso derivó en la pérdida de terreno de una de las grandes figuras del plantel: pasó de titular inamovible a jugador de recambio.

¿De quién se trata? Mientras se hablaba en ESPN de la situación de Aaron Molinas, quien fue titular contra Huracán, el periodista Martín Costa explicó que ese puesto, por ahora, se disputa entre solo dos jugadores: "La pelea es con Ramírez porque Romero hoy quedó un poquito atrás en la consideración". ¿Qué pasa con Óscar? Ibarra no lo ve tan firme como antes.

A esta información se le suma lo que contó Leandro "Tato" Aguilera la semana pasada: "¿Saben lo que me dijeron de Romero? Que quedó muy golpeado por no ser titular en el partido frente a River... Y que le costó en la semana, anímicamente...". "No entró ni un minuto. Y a veces hay jugadores que se imaginan esa clase de partidos y quedó golpeado por eso. Lógicamente es una cuestión anímica, que se resuelve rápidamente", explicó el cronista.