Si bien Darío Benedetto no está atravesando su mejor momento en Boca, con el puesto de titular lejos de estar asegurado y una lesión que lo viene marginando hace unos días, el Pipa todavía conserva el cariño de gran parte de la hinchada del Xeneize desde que decidió volver al club.

Y el delantero tampoco perdió el amor por la tribuna azul y oro, remarcándolo cada vez que tiene oportunidad. Sorpresivamente, Benedetto dialogó con Telefoot -canal de televisión de Francia- acerca de su retorno al cuadro de La Ribera y resaltó la importancia del acompañamiento de su familia en la decisión final.

"Boca está en mí, hasta me tatué el escudo. Soy hincha de este club desde que era pequeño. Mi esposa me dijo: '¿Queres volver a jugar Boca? Vamos, volveremos'. Cuando me volví a poner la camiseta, sinceramente, todos mis problemas desaparecieron. Volví a ser feliz", sentenció el goleador del Xeneize en el reportaje que se realizó en el césped de La Bombonera.

Sin embargo, las declaraciones de Benedetto no cayeron bien en Francia, más precisamente en Marsella. Los hinchas del gigante de la Ligue 1 reaccionaron negativamente a la entrevista, puntualmente en el aspecto de "los problemas" y el "volver a ser feliz". Es por eso que la publicación de Telefoot se llenó de réplicas por parte de los simpatizantes del Olympique. ¡Durísimo!