Luego del empate entre Boca y Racing, todos esperaban por la palabra de Hugo Ibarra. El director técnico charló con los medios presentes en Avellaneda y tocó los dos temas polémicos que dejó el partido: la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano y el penal que no le cobraron al Xeneize en el Cilindro.

Con respecto al cruce entre el goleador y el zaguero central, el entrenador le restó importancia, aunque reconoció que sucedió. "Hubo una discusión, y nada más que eso. No tengo idea si el golpe de Zambrano fue por una discusión con Benedetto. No me preocupan las discusiones, son parte del fútbol y sirven para mejorar", manifestó.

En cuanto al juego, Ibarra mencionó que Boca fue de menor a mayor y destacó el complemento de sus dirigidos. "Nos costó entrar en partido. Racing jugó bien también. En el segundo tiempo, Arias fue la figura. Los cambios nos beneficiaron, necesitábamos oxígeno y nos hizo bien", sostuvo el DT.

Y luego sí se refirió a la polémica mano en el área de Racing que derivó en la gran polémica de la jornada. ¿Vio penal? "Pudo haber sido penal... Ustedes lo vieron por las imágenes. Se puede cobrar como no, pero ya pasó", fue la respuesta de Ibarra. "¿Algo para decir de Rapallini?", le preguntaron. Y contestó: "No, nada". La postura del entrenador generó la bronca de los hinchas en las redes: esperaban que reclame por el penal.