¿Se concretará? El periodista Germán Paoloski sorprendió a todos en ESPN con un dato que nadie sabía sobre el mercado de pases. "Arturo Vidal, que está en el radar del Flamengo, también está negociando con Boca", mencionó el conductor. Y algunos hinchas ya empezaron a ilusionarse.

El chileno terminó su segunda temporada en el Inter de Milán y ahora su panorama es incierto. Según revelaron en ESPN, tiene ofertas del fútbol brasilero pero también de Qatar, por lo que las opciones son variadas. Mientras tanto, hay dos frases que le dan esperanzas a los fanáticos de Boca: jugar con la camiseta azul y oro es un viejo anhelo de Arturo.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

A mediados del 2021, Vidal se refirió a su posible regreso al fútbol sudamericano y dejó en claro cuáles eran sus opciones. "Cuando vuelva a Sudamérica tengo el sueño de jugar en Flamengo o Colo Colo. A Boca lo sigo mucho, me gusta cómo juegan, la gente es muy apasionada. Gary (Medel) me lo ha dicho. El América de México también. Ojalá se me dé la oportunidad de jugar en alguno", mencionó.

Además, hay otra declaración más impactante de Arturo, también de hace algunos años: "Todos sabemos lo que es Boca en Argentina... Y los jugadores que han pasado por ahí. No tuve nunca, hasta el día de hoy, la suerte de jugar en La Bombonera. Y siempre sentir eso que dicen que se siente". "Todos sabemos lo ganadores que son en Boca... Sería un sueño pero estoy tranquilo. Siempre hablo con Gary Medel, le pregunto lo que sintió cuando le metió los goles a River", agregó en ese entonces. ¿Se dará ahora?