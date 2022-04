Luego de la denuncia por violencia de género en su contra que efectuó su ex esposa, Magalí Aravena, el delantero de Boca fue a ver el partido de sus compañeros.

Como para no perder la costumbre, Boca fue noticia esta última semana por un hecho que poco tiene que ver con lo deportivo. Esta vez fue porque Eduardo Salvio, delantero del plantel de Sebastián Battaglia, protagonizó un escándalo con su ex mujer que derivó en una denuncia por violencia de género.

El hecho se dio en Puerto Madero y allí, según puede verse en las cámaras de seguridad, el futbolista discutió con Magalí Aravena en plena vía pública y, según denunció luego la mujer y madre de sus dos hijos, él mismo la atropelló con su auto auto en el intento de huir de la escena. "Lesiones leves en el marco de violencia de género", reza la denuncia que luego efectuó Aravena.

Lo cierto es que, ante el revuelo que se armó por la situación, desde Boca le recomendaron al futbolista no presentarse a entrenar y así fue como Battaglia no contó con él para el duelo de este domingo frente a Lanús.

Sin embargo, a varios les llamó la atención ver al ex jugador del Benfica (precisamente surgido en Lanús), en uno de los palcos de La Bombonera tomando mate junto a varias personas.

Las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron en el entretiempo y, rápidamente, las redes se hicieron escuchar.



"Tranqui salvio tomando mate" o "Che Salvio que hace en la cancha?" fueron solo algunos de los comentarios que se leyeron apenas las cámaras enfocaron al ex futbolista de la Selección Argentina.

Lo cierto es que Salvio, que declaró ante la Justicia este jueves por la noche, no tiene ningún impedimento para asistir a La Bombonera y, de hecho, desde el club no activaron el Protocolo de Actuación ante casos de Violencia de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, ya que Aravena no se presentó a denunciarlo ante el club.

En este contexto, resta saber qué será del futuro de Salvio, cuyo contrato vence a mitad de año y que deberá negociar con el Consejo de Fútbol su continuidad en el club (ya avisaron que, de darse, será con una reducción considerable de salario). Mientras tanto, no sería raro verlo entre los convocados en el duelo del próximo miércoles ante Godoy Cruz.