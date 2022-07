Siendo mejor desde el juego y teniendo las situaciones más claras de la serie, Boca quedó de todas formas eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians. Por penales y con la definición de la llave en La Bombonera, el Xeneize cayó ante el Timao en una noche completamente oscura para Darío Benedetto, quien erró un tiro desde los doce pasos en los 90 minutos y luego hizo lo mismo en la tanda, con un remate ampliamente desviado.

Luego de esa eliminación, en el club de la Ribera ocurrieron días intensos y conflictivos, con el propio delantero involucrado en la cuestión. Desde la salida de Sebastián Battaglia a la confirmación de Hugo Ibarra como reemplazante hasta fin de año, sumando allí a las discusiones y problemas entre el Consejo del Fútbol y el plantel profesional.

Dentro de todo este contexto caldeado que azota Brandsen 805, Darío Benedetto salió a poner el pecho a la situación y habló de lo que está ocurriendo puertas adentro en Boca. Allí, no solo confesó lo que quiso hacer en los penales errados en aquella fatídica noche, sino que también habló del difícil momento que atraviesa el Xeneize extrafutbolístico.

En diálogo con ESPN, el Pipa también manifestó lo que pasó puertas adentro de su propia casa una vez que regresó aquel martes cuando Boca quedó eliminado y él fue uno de los principales responsables de la misma. Allí, sentenció de manera cruda: "Me dormí 7:30 AM. No podía dormir. Tuve 2 veces la posibilidad".

Así, Benedetto demostró que realmente se sintió responsable del partido perdido por penales ante Corinthians, lo que significó que Boca quede afuera de manera tempranera en la disputa copera. "Después del partido, me sentí muy culpable. Sé lo que siente también el hincha, por eso las lágrimas", cerró.