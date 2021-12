Junior Alonso llegó a Boca a principios del 2019 y se fue a mediados del 2020. En ese lapso, jugó 33 partidos oficiales (28 como titular) y fue campeón de la Superliga con Miguel Ángel Russo como entrenador. En un repaso de su etapa en el club, el paraguayo hizo una fuerte confesión.

"En Boca siempre tenés la exigencia de ganar porque es un club muy grande. Perdés un partido y sabes que estás expuesto a las críticas porque Boca por su historia siempre tiene que ganar", manifestó el defensor en una charla con "¿Cómo te va?" (Radio Colonia, AM 550). "En Boca llegué y comencé jugando de lateral que no era mi puesto. Luego llegó Russo, ganamos el campeonato que nadie creía que podíamos ganar y se lo ganamos a River. Fue una experiencia muy satisfactoria", agregó.

¿Qué recuerdo de aquel título le quedó al actual zaguero de Atlético Mineiro? "En las semanas que estábamos peleando el torneo con River, estuve dos meses sin salir de mi casa, porque me cruzaba gente y todos me decían 'Tenés que ganar el torneo'. Es muy distinto cómo se vive el fútbol en Argentina, uno no vive tranquilo. Eso le cuento a mis compañeros", contó.

A pesar de la fuerte exigencia que tiene el Xeneize, Junior dijo que se quedó con buenos recuerdos. Si bien no descartó volver en un futuro, tampoco se la jugó: "En algún momento, si se da la oportunidad, volvería a Boca. Hay que ser realistas, Argentina vive un momento socioeconómico en donde no se puede invertir en jugadores o los futbolistas prefieren otros mercados".