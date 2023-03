En su última presentación por la Liga Profesional 2023, Boca perdió 1 a 0 en su visita a Banfield, en un partido en el cual los dirigidos por Hugo Benjamín Ibarra no encontraron su mejor versión, siendo ámpliamente superados en el primer tiempo, por lo que el entrenador movió rápidamente el banco de suplentes en el entretiempo.

Referido al momento del Xeneize, que en las últimas dos fechas sacó tan solo un punto y no anotó goles, Leandro Paredes habló con ESPN en una entrevista, en la que analizó: "Tiene futbolistas muy muy buenos y puede jugar mejor, mostrar seguramente un mejor funcionamiento. Yo siempre confío mucho en Boca".

Además, el volante campeón del mundo que en julio deberá volver al Paris Saint Germain, club dueño de su pase, agregó: "Cada vez que puedo lo veo, ayer volví de jugar, era bastante tarde y lo pude ver. Cuando el horario me lo permite lo sigo".

La posibilidad de volver a Boca

Días antes, en diálogo con TyC Sports, Paredes se refirió a la posibilidad de regresar al club que lo vio nacer, y reconoció: "A Boca no voy a volver pronto. Todavía tengo tengo 28 años y estoy feliz con mi vida acá en Europa, con mi familia, con el club. Así que todavía no. Obviamente como dije siempre mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no".