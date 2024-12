Mercado de pases: la decisión de Santiago Ascacibar ante el interés de River y Boca

Al igual que en los últimos mercados de pases, tanto River como Boca mostraron su interés en fichar a Santiago Ascacibar, el mediocampista central de 27 años que se desempeña en Estudiantes de La Plata, donde viene de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones y la Copa de la Liga 2024.

El futbolista surgido del Pincharrata, está al tanto de la situación y del interés de los dos clubes, y ya tomó una decisión con respecto a su futuro, que será comunicada a los dirigentes del Millonario como también a los del elenco de la Ribera.

Según pudo saber Bolavip, Santiago Ascacibar decidió rechazar los ofrecimientos por parte de los dos equipos, ya que mantiene su palabra de que si juega en el fútbol argentino, solamente lo va a hacer con la camiseta de Estudiantes, que es el club en el que se formó y debutó como profesional.

Además, el jugador le manifestó a su entorno que su idea de cara al futuro es la de regresar al fútbol de Europa para cerrar así su segunda etapa en el elenco platense, al que llegó en condición de préstamo a principios del 2023, y que luego le compró su pase al Hertha Berlín de Alemania en 2,5 millones de dólares.

Un dato para tener en cuenta, es que Ascacibar tiene contrato vigente con Estudiantes hasta el 31 de diciembre del 2026, por lo que si un club europeo desea ficharlo, primero tendrá que negociar con el Pincha para comprar un porcentaje de su pase o pedirlo a préstamo.

Tal como se mencionó anteriormente, Ascacibar seguirá cumpliendo con su palabra, ya que no tiene el deseo de jugar en otro equipo argentino que no sea Estudiantes. “Elijo este club en la Argentina porque me siento identificado y tengo a toda mi familia acá en La Plata. Tengo esa tranquilidad y el deseo y ganas de jugar para esta institución”, comentó este año en una entrevista en DSports Radio.

Publicidad

Publicidad

Los números de Santiago Ascacibar en Estudiantes

En su segunda etapa en el Pincharrata, el mediocampista central de 27 años disputó un total de 96 partidos, en los que convirtió 11 goles. Además, logró consagrarse campeón de tres títulos locales: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga Profesional 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

¿Cuánto vale el pase de Santiago Ascacibar?

Según el sitio especializado Transfermarkt, la totalidad de la ficha de Santiago Ascacibar está valuada en 6 millones de dólares, una cifra que pediría Estudiantes de La Plata para transferirlo.

ver también Mercado de pases de River: sonó para reforzar a Boca y ahora podría llegar al Millonario