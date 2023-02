Es campeón del mundo con la Selección Argentina, también lo fue a nivel local con la camiseta de River. Pero ahora, Enzo Fernández ganó otro título: es el futbolista argentino con la venta histórica de nuestras tierras, y el sexto a nivel mundial.

A partir de lo que fue la conquista en Qatar, los hinchas argentinos adoptaron a todos los jugadores dirigidos por Scaloni, por lo que dejaron de asemejarlos con alguna camiseta en particular. Y ahora que ya no están en el Millonario, desde Boca se rompen las palmas para venerar a Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Justamente, esta historia une los lazos y los caminos del Xeneize con el mediocampista nacido en San Martín. A pesar de que llegó hace muy poco tiempo a Chelsea, ya es buscado por todos los fanáticos ingleses para obtener una foto o un autógrafo. Y en el mientras tanto, dialogó con el sitio oficial de los Blues, donde llamó la atención de los riverplatenses y los boquenses.

"Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo. Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", confesó el futbolista de 22 años. Siendo el menor de 5 hermanos, y como así también recordó que los cruces entre el Xeneize y el Millonario se vivían con muchísimo fervor, resaltó que Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo fueron muy importantes en su vida y carrera.

“Ellos siempre me han apoyado, han estado ahí a mi lado y disfrutaron mucho mi éxito”, destacó. Pero después de enaltecer a toda su familia, Enzo Fernández no pudo olvidarse de sus orígenes: "Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que me pusieron. Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño pequeño", confesó.