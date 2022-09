En las últimas horas, el nombre de Erling Haaland fue vinculado a Boca y la historia se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, lo primero que se supo es que se trataba de una declaración falsa: trascendió que el goleador del Manchester City le pidió al Dibu Martínez la camiseta de Agustín Rossi pero la historia fue desmentida.

"Haaland me vino a buscar al vestuario con su camiseta en mano lo cual me shockeó bastante. Al entregarmela, me pide por favor que le consiga la camiseta del arquero de Boca 'ataja-penales'", fue la frase que se viralizó porque nadie notó que era "fake". Una cuenta partidaria del Xeneize en Twitter inventó la frase para generar confusión y lo logró.

Sin embargo, el exfutbolista Alejandro Mancuso reveló en "Debate F" que, más allá de esa declaración falsa, hay una historia cierta: Haaland quiere el buzo de Rossi. "Yo no sé si le pidió la camiseta al Dibu Martínez, pero sí sé que quiere la camiseta de Rossi, el arquero de Boca. Y que pronto la va a tener, firmada y todo. Se está encargando alguien, hay gestión, sí...", comentó para sorpresa de todos.

Mancuso ratificó que el goleador noruego quiere el buzo de "el que ataja los penales" y avisó: "Yo no lo tengo por el Dibu Martínez, eh... Lo tengo por otro lado". Además, reveló cuál fue la reacción del guardameta de Boca: "Rossi ya sabe de esto y quiere la camiseta de Haaland también. Quiere un canje, claro...".