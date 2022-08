Mateo Retegui es futbolista de Boca, pero con la camiseta azul y oro solamente disputó ocho minutos en un partido ante Patronato en lo que fue la Superliga de 2018. Luego de eso, el "Chapita" completó más de 100 partidos como profesional entre Estudiantes de La Plata, Talleres y el club actual en donde se encuentra en condición de cedido, Tigre.

En los tres equipos argentinos donde jugó al margen de Boca, Retegui estuvo a modo de préstamo para potenciar su carrera, ya que en el Xeneize no tenía lugar en la rotación. Y si bien en el Pincha y el conjunto cordobés su rendimiento no fue negativo, no fue lo suficientemente alto como para que alguno de los dos clubes ejecutara la cláusula de la opción de compra, por lo que al final de ambas cesiones, regresó a Boca.

Y en el último caso, en febrero de este año se concretó su préstamo a Tigre, donde se asentó y se convirtió en una de las figuras del club de Victoria recientemente ascendido pero a su vez finalista de la última Copa de la Liga. Y sin ir más lejos, en la actual Liga Profesional, Retegui es el vigente máximo goleador del campeonato con 9 goles en 13 partidos disputados, algo que sin dudas en Boca, con la necesidad de incorporar un delantero, comenzó a llamar la atención ya que Chapita debe regresar en diciembre a la Ribera.

Sin embargo, su destino no sería tan marcado ya que tanto en Tigre mismo como en Europa, no descartan la posibilidad de contar con él de manera definitiva. Y sobre este asunto de su futuro próximo, luego del empate entre el Matador y Defensa y Justicia del pasado sábado, Retegui se manifestó por primera vez.

"Yo estoy tranquilo, feliz en Tigre y con la cabeza acá. Estoy viviendo el presente, que nos está yendo muy bien y en lo personal estoy haciendo goles. Así que estoy aprovechando el momento actual y estando en Tigre que es el club donde quiero estar", sentenció el delantero con el periodista Marcos Bonocore en el campo de juego. De esta forma, Mateo Retegui dejó en claro que en su cabeza, lo único que hay es el presente. ¿Qué será de su futuro?