¿Qué pasará con el futuro de Darío Benedetto? El conflicto entre los referentes de Boca y los integrantes del consejo de fútbol derivó en una serie de cambios que pueden seguir. Carlos Izquierdoz quedó afuera del equipo y está a un paso de irse. Marcos Rojo podría perder la capitanía. Y el "Pipa" fue vinculado al Inter de Porto Alegre.

El club brasileño, comandado por Mano Menezes, se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante el Melgar. Y el goleador del conjunto azul y oro es uno de los candidatos a reforzar el equipo en busca del título. ¿Qué tan posible es? ¿Cuál fue la reacción desde Boca?

El periodista Augusto César contó en "ESPN F12" que "de club al club no hay nada. Nadie del Inter de Porto Alegre ha llamado pero en Brasil hablan de una conexión con la gente que maneja a Benedetto". "Lo cierto es que en Boca nadie cree que Benedetto pueda llegar a querer irse en este momento. Y, si llega algo, lo evaluarán. Pero no me imagino una salida de Benedetto ahora. No entraría en la cabeza de nadie que se vaya", avisó.

"El Inter de Porto Alegre está en cuartos de final de la Copa Sudamericana y tiene un técnico que llegó y levantó el equipo. Cómo allá se refuerzan tan fuerte en etapas finales de las copas, uno de los nombres que surgió es el de Benedetto", amplió el cronista. Y sentenció: "Puede ser que llegue algo formal pero sería raro que desde Boca lo escuchen y Benedetto dijo esta semana que no está pensando en irse". ¿Fin del rumor?