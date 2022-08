Boca no redondeó una buena actuación colectiva pero pegó en el momento justo y por eso se llevó un triunfo importante en Florencio Varela. Con gol de Luis Vázquez, el Xeneize le ganó a Defensa y Justicia y así volvió al triunfo luego de dos empates al hilo. Hugo Ibarra se mostró conforme por el resultado y habló del rendimiento de su equipo.

En conferencia de prensa, el director técnico aclaró que el progreso del Xeneize se verá con el correr de las semanas. "La idea está, seguramente nos falte tiempo de trabajo. Con tantos partidos seguidos a veces se complica, pero ahora vamos a tener una semana larga para trabajar", sostuvo.

Y luego hubo una consulta que le molestó al DT. Un periodista le preguntó por la situación de Óscar Romero: "A varios nos sorprendió la ausencia de Romero y el ingreso de Ramírez. Y quizás hoy el partido en el segundo tiempo también pedía el ingreso del paraguayo... En Romero veíamos más fútbol y a Ramírez no lo veíamos bien últimamente...".

El "Negro" no dejó terminar la pregunta e interrumpió para marcar su postura de entrada. "Disculpame... No entiendo por qué. Yo veo todo lo contrario y soy el que decido. Él está bien, no hubo ningún problema. Yo decido quién juega. Tenemos un grupo competitivo y pensando a futuro los quiero ver a todos bien", señaló el entrenador.