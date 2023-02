Más allá de que los resultados en estas 3 fechas fueron completamente diferentes (victoria vs. Atl. Tucumán, empate con Central Córdoba y derrota ante Talleres), lo que más inquieta al hincha de Boca es el funcionamiento del equipo. El Xeneize está lejos de su mejor versión y Hugo Ibarra está intentando mejorarlo.

"A veces hay que tener la cabeza fría para hablar y no estaba en condiciones el fin de semana", declaró el DT este miércoles tras no haber hablado el pasado sábado. En esta conferencia, el entrenador dejó varios títulos y entre ellos uno muy particular relacionado a su equipo.

Resulta que al DT le consultaron si, más allá del resultado, le preocupaba algo en particular del funcionamiento. "Me preocupa prácticamente todo", fue la frase del Negro, que ni siquiera amagó con rescatar algo positivo de lo que vio en el Mario Alberto Kempes.

Luego, profundizó: "Trabajo con ellos día a día. Hay entrenamientos en los que lo hacemos muy bien y a veces no se lleva a cabo en los partidos. Me quedo conforme con el pasaje de algunos minutos en La Bombonera (vs. Central Córdoba), que lo han hecho muy bien en el primer tiempo. La idea es sostener eso en gran parte del segundo tiempo, si es todo el segundo tiempo, mejor". ¿Logrará encontrarle la vuelta?