El lateral peruano quedó muy dolido por sentirse culpable de que su país no clasifique a Qatar 2022. El consejo de fútbol sigue de cerca al futbolista.

El repechaje entre Perú y Australia fue intenso y emocionante pero dejó un profundo dolor en Luis Advíncula. El lateral derecho fue uno de los protagonistas de la tanda de penales que definió al clasificado al Mundial de Qatar 2022: falló su tiro y no pudo evitar sentirse culpable por la derrota de su equipo.

De hecho, hasta subió un mensaje en Instagram que luego borró. "Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto", mencionó en esa historia.

Ante la situación de Advíncula, el consejo de fútbol de Boca resolvió darle descanso. Según contó el Diario Olé, los dirigentes resolvieron que Luis y Carlos Zambrano, el otro citado, se tomen varios días de vacaciones. "La idea ya estaba en la cabeza del cuerpo técnico y del Consejo pero cobra mucho más valor ahora, en esta circunstancia anímica", contaron.

El medio contó que la dirigencia "enseguida se puso en comunicación con ambos jugadores" al ver el dolor de ambos en la transmisión del partido. Eso sí: esta determinación puede influir directamente en lo futbolístico. En principio, la idea era que Advíncula y Zambrano vuelvan el 24 de junio pero hay que tener en cuenta que el 28 se jugará la ida de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians. Y el lateral es el titular de Battaglia.