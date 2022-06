Ayer, Boca Juniors fue protagonista de uno de los partidos de la fecha. El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia derrotó por 5 a 3 a Tigre en La Bombonera y se recuperó tras la derrota ante Central Córdoba en la segunda jornada.

Los goles de Darío Benedetto, Exequiel Zeballos y Frank Fabra permitieron a los hinchas poder celebrar junto a los futbolistas que consiguieron ganar la Copa de la Liga semanas atrás, justamente frente a el Matador.

Se acerca la Copa Libertadores y el club de La Ribera busca refuerzos a la altura de las circunstancias. En las últimas horas se mencionó el nombre de Arturo Vidal, jugador que está siendo tentado por varios equipos sudamericanos para retornar tras varios años en el fútbol europeo.

El Pipa es consciente de esta posibilidad y fue consultado por la misma una vez terminó el partido. Sorprendido o no, el delantero no dudó: "Ojalá lo de Arturo sea cierto. ¿Cómo que no? ¡Es un crack, el Rey Arturo!"