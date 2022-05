El 9 de diciembre de 2018, la historia de River Plate cambió para siempre. Aquella fría noche madrileña, el conjunto de Núñez derrotó a Boca Juniors por 3 a 1 en la final de vuelta de la Copa Libertadores y se consagró campeón de uno de los trofeos más codiciados en la historia.

Por aquellas semanas, los hinchas de Boca vivieron días de pura tensión. Aquello quedó demostrado por una anécdota que narró Diego Latorre en el canal de Youtube Doble Mérito, en una entrevista publicada hoy 9 de mayo.

Consultado sobre si alguna vez tuvo "más problemas" en su trabajo que Yanina, su mujer, Gambeta comenzó a narrar: "He tenido cosas muy curiosas. El día de la final, nunca me estalló tanto el teléfono. Se me ocurrió decir que era penal de (Esteban) Andrada a (Lucas) Pratto, que fue penal. Yo creo que para analizar tenés que desprenderte de todo".

Luego, se explayó: "Tenía un grupo de Whatsapp con excompañeros de Boca... imaginate la temperatura, la atmósfera. En el grupo dos o tres compañeros empezaron a insultarme mal. Los volví a ver en un asado, pero no fue lo mismo. Me ofendí en serio. Que un compañero me insulte por eso... no tiene forma de perdón prácticamente".