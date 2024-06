Diego Fernando Latorre fue un exquisito jugador que se destacó en sus inicios en Boca. Eso lo llevó a la Selección Argentina y también al fútbol europeo. Luego regresó al Xeneize, pero su segunda etapa en el club de la Ribera no fue el esperado. Una frase desafortunada hizo que se tenga que ir y allí comenzó una enemistad con la hinchada que tuvo su capítulo más fuerte en 1999 cuando jugaba en Racing. A 25 años de aquel suceso, Gambetita confesó que estuvo cerca de jugar en River.

“Me crucé con un dirigente de River en una canal de televisión y me dijo que Ramón Díaz quería tener una reunión conmigo. Me había ido mal de Boca y me seducía la chance porque tenía un espíritu revanchista, pero no tuve la convicción. No se fue dando, ni el tema se afirmó en mi pensamiento”, afirmó Diego Fernando Latorre en ESPN.

Un comienzo destacado en Boca

En 1987, Diego Latorre debutó en la Primera de Boca y demostró sus condiciones. Con la camiseta del Xeneize jugó hasta 1992 y en ese periodo obtuvo la Supercopa Sudamericana 89, la Recopa Sudamericana 1990 y la Copa Máster 1992. Entre lo más destacado estuvo la dupla ofensiva que conformó con Gabriel Omar Batistuta, la cual se replicó en la Selección Argentina que ganó la Copa América 1991.

Salto a Europa y regresó a Boca

Para la temporada 92-93, Gambetita pasó a la Fiorentina, pero no logró jugar muchos partidos antes de marcharse a Tenerife y allí sí se destacó y tuvo un gran rendimiento. Luego de un breve paso por UD Salamanca, en 1996, Latorre regresó a Boca y allí compartió equipo con jugadores de la talla de Diego Armando Maradona, Claudio Paul Caniggia, Tito Pompei y Gabriel Cedrés. Pero todo se derrumbó cuando en 1998 inmortalizó una frase que hizo que se enfrente a la hinchada cuando dijo: “Boca es un cabaret”.

Paso a Racing y un gesto a La 12

Diego Latorre pasó a Racing para disputar la temporada 98-99. Tras un gran primer semestre en la Academia, en el verano del 99, los de Avellaneda y Boca se enfrentaron en un amistoso en Mar del Plata y, tras anotarle un gol a su ex equipo, Gambetita se tapó la nariz de cara a La 12. Ese gesto es recordado hasta los días que corren, aunque pasó mucha agua debajo del puente y es algo que quedó en el pasado.

El tramo final de su carrera

La última etapa como futbolista de Diego Latorre estuvo marcada por pasos cortos por distintos equipos: Cruz Azul, Rosario Central, Chacarita, Atlético Celaya, Comunicaciones de Guatemala, Dorados y Alacranes de Durango.