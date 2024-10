En el análisis del partido que terminó con derrota de River 3-0 ante Atlético Mineiro en Brasil, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Diego Latorre apuntó a Marcelo Gallardo como principal responsable de un traspié que complica seriamente las chances del equipo argentino de clasificar a la final del certamen, incluso cuando definirá la serie como local.

El exjugador de Boca, Racing y la Selección Argentina, desde hace años reconvertido en analista, enumeró en ESPN F12 una serie de factores que, más allá de rendimientos individuales por debajo de lo esperado de varios futbolistas, llevaron el foco de la crítica al DT.

“No me gusta personalizar las derrotas, porque creo que las derrotas y las victorias son de todos, pero ayer le doy mucho porcentaje de la derrota a Gallardo. Es el máximo responsable. Porque dejó jugadores afuera como Mastantuono, que podía tener más creatividad, porque hizo cambios que nunca hace y sacó al único jugador que estaba jugando bien, como Colidio, que era el único que se podía juntar con Lanzini. Hay Mucho de Gallardo”, enumeró Latorre.

Y agregó: “Me cuesta decirlo porque en su carrera acertó mucho. Y no es un análisis oportunista. Hablo del juego, porque podría haber terminado 1-0 y hubiera dicho lo mismo. Una derrota cuando vos planificaste cómo jugarle al rival duele más. Pero una derrota sin coraje también duele más. Fueron las dos cosas. River pensó en el rival, no fue River. Y encima no arriesgó lo suficiente para armar un equipo que por lo menos cuando tuviera la pelota , tuviese un poco más de creatividad, más profundidad”.

Latorre responsabilizó a Gallardo por la derrota de River.

Para Latorre, Gallardo hizo una lectura “demasiado básica” al sacar a Paulo Díaz desde la izquierda para ponerlo en la derecha a custodiar a Paulinho, en un sistema con línea de tres centrales que lo dejó menos rodeado. “En el primer gol, Paulo Díaz no está porque va con Paulinho a presionar lejos”, resaltó.

Publicidad

Publicidad

ver también "Me duelen los ojos": los apuntados por los hinchas de River en redes tras la goleada contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores

¿Qué dijo Gallardo tras la goleada sufrida en Brasil?

Marcelo Gallardo acusó recibo por la derrota, confirmó que nada de lo que se había planificado para el partido resultó y resaltó que la imagen del equipo deberá mejorar drásticamente para que exista una oportunidad real de revertir la serie en el Monumental.

“Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, señaló.

Y agregó: “Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y bronca, hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta, no queda otra”.

Publicidad