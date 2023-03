Boca y Defensa y Justicia prometían ser uno de los partidos de la fecha y el cotejo que cerró la jornada no decepcionó. Si bien no hubo goles en el encuentro al finalizar 0 a 0, la gran responsabilidad del mismo fue de los arqueros, sobre todo de Sergio Romero, ya que el Halcón atoró al Xeneize en grandes lapsos del encuentro y "Chiquito" respondió de enorme manera, siendo la total figura del duelo.

Con más de ocho atajadas importantes, el ex Manchester United mostró su mejor actuación desde que llegó a Boca y se va afianzando cada vez más en el arco xeneize y convirtiéndose en una pieza clave para el equipo de Hugo Ibarra.

Luego del partido, Romero hizo un análisis de su presente, sus primeros meses atajando en Boca y de su estado físico en diálogo con ESPN. Allí, expresó: "Estoy contento del lugar que estoy, como me tratan. Desde el día 1 me trataron de la mejor manera y me dieron mis tiempos de recuperación, no me apuraron en ningún momento y son cosas fundamentales para la cabeza", y luego añadió: "Así que estoy muy contento con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la dirigencia, siempre trato de ayudar cuando me toca".

Además, Chiquito se refirió a que su buen presente lo hace ilusionar con estar una vez más en la Selección Argentina: "Con 36 años, nunca le cierro las puertas a la Selección, pero hoy estando en Boca me toca hacer lo mejor posible acá. Obvio que la ilusión de volver a estar en la Selección es enorme, es algo que a uno lo desvive; hasta el último día que me toque jugar voy a seguir ilusionado con estar en ahí", confesó.

Por último, referido a la Albiceleste, dejó un elogio para Dibu Martínez, quien hace días había tenido elogiosas palabras también para Chiquito: "El Dibu Martínez hizo un gran trabajo en la Selección Argentina y es admirable", soltó Romero. ¿Tiene chances de volver a la Selección?