Mateo Retegui continúa en un gran momento individual. Tigre le ganó a Aldosivi por 3-0 en Victoria y el delantero marcó un doblete. Así, ahora es el goleador de la Liga Profesional 2022 con mucha más ventaja: suma 15 gritos y le saca cuatro de ventaja a Franco Cristaldo. Mientras tanto, en Boca lo esperan.

"El equipo jugó un gran partido. Estamos todos en un nivel alto y eso hace que juguemos así. Fuimos muy superiores y estamos contentos. Queremos entrar a la Copa y darle alegrías a la gente", manifestó el atacante en TNT Sports tras la victoria del "Matador". Y también le preguntaron por su posible regreso al Xeneize.

"Estoy contento, en mi posición tengo que hacer goles. Es lindo, me da confianza. Mis compañeros y el cuerpo técnico me dan confianza, espero poder seguir aportando con goles", dijo Mateo sobre su momento. Y añadió: "Estoy tranquilo, muy contento donde estoy. Me siento un chico salido del club. Soy de la zona, he venido a la cancha de chico... Disfruto de este momento".

Poco después, Retegui habló en ESPN, donde estríctamente le consultaron si sabe algo del interés de Boca en que regrese. Y la respuesta del delantero sorprendió: "No sé nada de Boca, la verdad. Tampoco quiero saber. Estoy muy contento, disfrutando de este presente. Espero seguir así, jugando, convirtiendo goles y sumando puntos con Tigre". Por ahora solo está enfocado en el Matador.