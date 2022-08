En estos momentos, toda la atención de los hinchas de Boca está puesta en la posible llegada de un refuerzo para reemplazar al lesionado Exequiel Zeballos y en quién será el director técnico del equipo en 2023. Sin embargo, el Consejo de Fútbol también trabaja en otras cuestiones que considera importantes.

Desde hace varios meses, los dirigentes se ocupan en la renovación de los contratos de algunos futbolistas del plantel. Mientras con los juveniles no hubo problemas, con otros jugadores hay ida y vuelta y por eso ahora se supo cuál fue la tajante determinación que tomó el club con uno de ellos.

El periodista Augusto César reveló que hay serias chances de que Jorman Campuzano se vaya libre a mediados del 2023. "Jorman Campuzano no aceptó la propuesta para renovar su contrato. No hay acuerdo y están lejos, por ahora. Hace 6 partidos que no lo convocan. Si nada cambia, quedará libre en junio 2023", informó el cronista.

El volante central perdió terreno por el gran nivel de Alan Varela, quien hoy es una fija para Hugo Ibarra. No solo juega bien sino que además se volvió importante en el vestuario: ya usó la cinta de capitán en más de una oportunidad. A eso se le suma que Campuzano no logró ponerse de acuerdo con el Consejo para extender su vínculo: ¿se irá libre?