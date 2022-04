El triunfo de Boca sobre Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades le dio oxígeno a Sebastián Battaglia para continuar con el proyecto que encabeza desde que el Consejo de Fútbol despidió a Miguel Ángel Russo, a pesar de que se encontraba con la soga al cuello.

Eduardo Salvio fue el autor de los dos goles con los que el Xeneize salió victorioso de Santiago del Estero, además de que tuvo una gran participación, similar al momento en que llegó al conjunto azul y oro, allá por julio de 2019. Pero además de ser una de las grandes figuras del partido, también estuvo involucrado en un caso de Violencia de Género con su ex pareja y fue tapa de todos los diarios y portales.

"Para nosotros era un partido difícil e importante. Necesitábamos ganar y dar vuelta la página. Estamos contentos", analizó el Toto después de la victoria ante los dirigidos por Sergio Rondina, tras una semana muy complicada para todo el mundo Boca después de lo que fue el empate ante Godoy Cruz. Y añadió: "Tenemos muy buenos jugadores, estamos todos preparados. Hicimos lo mejor que pudimos, merecimos la victoria".

Respecto a lo que sucedió en la semana, donde a Battaglia se lo puso en tela de juicio y todo hacía creer que se quedaría sin su cargo, el ex delantero de Benfica respaldó al entrenador: "Todos tiramos para el mismo lado, no hay otra cosa. Afuera se creen otras cosas, pero dentro del predio y del equipo las cosas estaban tranquilas porque sabemos lo que queremos, y lo demostramos acá. Tenemos actitud y predisposición".Además, en diálogo con ESPN, confesó el motivo por el cual rompió en llanto tras el festejo del gol que le dio la apertura del marcador a Boca: "Lloré por lo que viví en todos estos días. Necesitaba una alegría así", expresó haciendo alusión a lo que le tocó transitar junto a su ex pareja, Magalí Aravena.

