Este martes 5 de abril a las 21:30 comenzará el paso de Boca por la Copa Libertadores de América. El Xeneize arrancará su participación en el certamen continental frente a Deportivo Cali de Colombia, club en el que juegan un exjugador del Xeneize como Guillermo Burdisso y un rival de hace mucho tiempo como Teófilo Gutiérrez.

Sebastián Battaglia aún no definió la formación titular para el partido porque este sábado el equipo tiene un compromiso frente a Arsenal de Sarandí, por la Copa de la Liga. Pero el cuerpo técnico ya tiene confirmada la lista de buena fe para el torneo internacional y hay dos sorpresas.

Según informó el Diario Olé, Boca presentó la nómina de futbolistas para la Copa y se destacan dos grandes decisiones. Por un lado, dejar afuera a Cristian Pavón, cuyo contrato se terminará a mitad de año: todo está dado para que siga su carrera en el Atlético Mineiro de Brasil. Pero no podrá jugar este año porque tiene seis fechas de sanción y, al no formar parte de la lista, no puede cumplir ese castigo.

La otra noticia es que Agustín Almendra sí forma parte de la nómina, a pesar de que Battaglia ya aclaró que el volante no volverá al plantel de Primera mientras él sea el director técnico. La lista es de 45 futbolistas: para octavos de final se pueden hacer cinco cambios, tres más en cuartos de final y tres en semifinales.