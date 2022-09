Boca es un mundo aparte. En 24 horas todo puede pasar en el Xeneize. Y este sábado, con vistas en la Copa Argentina, Hugo Ibarra decidió que un experimentado jugará en Reserva y también recibió una buena noticia.

Se encendieron las alarmas en Boca: Ibarra confirmó el motivo por el que salió Langoni

Boca derrotó a Godoy Cruz en Mendoza, retornó a la cima de la Liga Profesional y se permite ilusionar con el campeonato. A pesar de que en el complemento mermó con el rendimiento en relación a lo que fueron los primeros 45 minutos, a los de Hugo Ibarra les alcanzó para obtener los 3 puntos.

Más allá de la alegría que se generó en el Xeneize por el triunfo, Ibarra encendió las alarmas y se preocupó muchísimo por lo que fue la salida de Luca Langoni, la gran figura del encuentro en el estadio Malvinas Argentinas. A los 10 minutos de la segunda mitad, el nacido en Gregorio de Laferrere debió ser reemplazado.

Si bien ingresó Maximiliano Zalazar y los hinchas se mostraron muy orgullosos por la nueva oportunidad que recibió el juvenil de las inferiores, el DT de Boca se mostró muy preocupado por la salida de Langoni: "No podía seguir jugando, tenía el tobillo inflamado", manifestó en medio de la conferencia de prensa.

Ibarra le agradeció a todo el plantel de Boca y explicó el motivo: "Hace dos meses..."

Con gol de Luca Langoni, Boca le ganó a Godoy Cruz por 1-0 en Mendoza y quedó cómo único líder de la Liga Profesional 2022. Hugo Ibarra se mostró feliz en conferencia de prensa y señaló: "Era pensar en Godoy cruz durante 90 minutos y teníamos que ganar si queremos pelear el campeonato. Boca tiene que pelear todo lo que juegue y lo vamos a hacer hasta el final, sin dudas".

El entrenador destacó el trabajo de sus jugadores luego de una semana con varias bajas importantes. "Fuimos partícipes del partido, lo manejamos muy bien, controlamos gran parte de los 90 minutos. Los chicos lo han hecho de maravilla y a ellos lo conozco de años anteriores, le doy la confianza y ellos responden en la cancha", sostuvo.

"Simplemente es eso, agradecerles y felicitarlos a cada uno de ellos, a este grupo que tengo a cargo", manifestó el "Negro". Y explicó el motivo: "Es un plantel maravilloso, que hace dos meses se pusieron al hombro esta situación y lo están sacando adelante". El DT sabe que su ciclo está respaldado por el rendimiento de sus futbolistas.

Salvio se puso a llorar en México y los hinchas de Boca explotaron: "Menos mal que se fue"

A mitad de año, Eduardo Salvio protagonizó una gran novela en Boca. El contrato del delantero con el club se terminaba y hubo una negociación con el Consejo de Fútbol para renovarlo, pero finalmente la decisión que tomó el "Toto" fue rechazar esa propuesta para irse al fútbol de México.

Así, el extremo terminó en Pumas de la UNAM, donde ahora es una de las figuras. Sin embargo, en las últimas horas apareció una imagen del futbolista argentino llorando que generó una fuerte repercusión en México pero también en nuestro país: los hinchas del Xeneize opinaron al respecto.

Pumas cayó ante Puebla por 2-1 y, pese a que marcó un gol, Salvio no pudo contener las lágrimas. Es que se cerró la temporada regular para su equipo y el puesto 16° en la tabla de posiciones lo dejó eliminado del Torneo Apertura, sin poder acceder a la Reclasificación y Liguilla.

Decisión de Ibarra: uno de los referentes de Boca jugará en la Reserva

Boca consiguió un resultado más que importante en Mendoza y ahora lidera la Liga Profesional 2022. El Xeneize le ganó por 1-0 a Godoy Cruz con gol de Luca Langoni y presionó a Atlético Tucumán y Gimnasia, sus dos competidores en la lucha por el título. Hugo Ibarra se mostró feliz por el resultado y en rendimiento del equipo.

Es que el director técnico sabía que se trataba de un compromiso especial por la gran cantidad de bajas que había en el equipo. Y por eso agradeció a todos sus jugadores por el rendimiento y la actitud frente al Tomba. Luego del encuentro, el "Negro" tomó una importante decisión con uno de los referentes del vestuario.

El periodista Augusto César informó que Ibarra determinó que Diego González juegue para la Reserva este domingo. Desde las 11, el equipo de Mariano Herrón recibirá a Godoy Cruz en el predio de Ezeiza y el "Pulpo" será titular. La idea es que sume minutos tras una larga lesión que le impide jugar en Primera desde abril de este año.

Los 4 estandartes que recupera Boca para la Copa Argentina

Hasta este domingo, Boca seguirá liderando la Liga Profesional. El equipo comandado por Hugo Ibarra derrotó 1-0 a Godoy Cruz,en Mendoza, y se trepó a lo más alto del certamen. Tras arrebatarle el liderato a Atlético Tucumán, ahora comenzó a pensar en el choque del miércoles, donde se medirá ante Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En lo que fue el último encuentro frente al Tomba, a Ibarra se le complicó a la hora de conformar el equipo titular debido a la gran cantidad de ausencias que tuvo, ya que entre los suspendidos, lesionados y convocados a las selecciones sudamericanas, hubo 10 jugadores que no pudieron decir presente. Pero ahora recuperará a 4 de ellos. Y son muy importantes.

Darío Benedetto, Marcos Rojo, Juan Ramírez y Nicolás Figal estarían disponibles para lo que será el cruce ante el Cervecero, y podrían retornar a la titularidad en Boca. Y si bien el ex Manchester United y también el ex San Lorenzo estuvieron entre los suplentes contra los mendocinos, no sumaron minutos.

Brilló en Boca, le hizo un gol a River en el Monumental y se entrena solo sin encontrar club

Jugar en Boca suele ser una vidriera muy grande. Por lo general, el futbolista que se destaca en el Xeneize, al igual que el que lo hace en River, comienza a tener ofertas de Europa y hasta suele recibir un llamado a la Selección. Aunque no todos los casos son iguales y hoy, a cuatro años de quedarse en la puerta del último Mundial, un ex Boca busca club con apenas 29 años.

Después de brillar en el equipo de Guillermo Barros Schelotto y hacerle un gol inolvidable a River en el Monumental, la carrera de Ricardo Centurión fue en picada. El habilidoso mediapunta que estuvo a punto de ir a Rusia 2018 Atlético de San Luis, Vélez y San Lorenzo y nunca logró recuperar su nivel. Hoy se entrena solo y analiza su futuro...

Tras varios actos de indisciplina, a Ricky le cerraron las puertas del Fortín, quien es el dueño del pase. Por eso, el nacido en Avellaneda se entrena por su cuenta mientras el representante le busca club. ¿Vuelve a Europa? ¿México? ¿Hay chances de verlo nuevamente en el Xeneize?

Está en Europa, pero quiere llegar a Boca: "Jugar en La Bombonera debe de ser brutal"

Juan Román Riquelme, de a poco, comienza a mirar de cara hacia el próximo mercado de pases, donde Boca se tratará de reforzar para ir detrás del gran objetivo que tendrá en 2023: la CONMEBOL Libertadores. Así como en el Consejo de Fútbol analizarán los contratos que están a punto de culminar, intentarán darle refuerzos de jerarquía a Hugo Ibarra.

Justamente, el vínculo del entrenador es otro de los que deberán resolver. El Negro está ligado a Boca hasta fines del corriente año, y si bien Riquelme sueña con tener a Sebastián Beccacece o también a Ricardo Gareca, por el momento no entabló ninguna conversación.

Más allá de lo que respecta a la continuidad de Ibarra en el Xeneize, los integrantes del Consejo de Fútbol saben que el próximo mercado será fundamental. Necesitarán reforzar para darle mayores herramientas el cuerpo técnico, pero también reemplazar a los que posiblemente emigren. Y desde Europa ya le hicieron saber al vicepresidente que hay voluntad de arribar a la institución.