Boca es un mundo. Todo puede ocurrir en 24 horas. Este viernes, en la previa del duelo ante Universidad de Chile, hubo un derrumbe en el predio que por suerte no tuvo heridos, fue presentado oficialmente Darío Ismael Benedetto y el Xeneize está a punto de realizar dos ventas importantes. Un cierre de semana movidito para Battaglia y compañía.

Al ritmo de los pibes: Boca le ganó a la U de Chile y se metió en la final

Boca perdía 2-1, pero entre Changuito Zeballos, Vázquez y Molinas se fusionaron para darle una alegría a Sebastián Battaglia y a todo el pueblo Xeneize: lo dieron vuelta y ganaron 3-2.

En el complemento, Zeballos tuvo una grandiosa actuación, igualó el juego (asistió a Medina en el primer tanto), y después Molinas dejó a Luis Vázquez mano a mano contra Galíndez para definir con extrema calidad.

No quiso la 10: Boca confirmó qué número usará Benedetto

"¿Te animarías a usar la 10?", le preguntaron a Darío Benedetto en el aeropuerto sobre el mítico número que no se usa en el club desde la salida de Carlos Tevez. El Pipa, sorprendiendo a más de uno, contestó sin pelos en la lengua: "No, la 10 de Boca es muy grande. Se agradece pero no me la pondría nunca". Ahora, desde el club confirmaron cuál será su nuevo número.

Después de atravesar un momento incómodo en el aeropuerto y asegurar que no quería jugar con el número que llevaron Diego y Román, Boca confirmó que Pipa Benedetto tendrá la 9 en su espalda. Sí, la misma que vistieron Palermo y tenía Nicolás Orsini hasta su arribo.

El insólito detalle en una de las fotos que usó Boca para presentar a Benedetto

El club de La Ribera confirmó que el Pipa volverá a vestir la 9 en la espalda y los hinchas deliran en las redes. Aunque varios, en medio de la euforia, pusieron el ojo en una fotografía que puso la cuenta oficial en la que se puede observar a Benedetto, Almendra y Rojo en una charla distendida. ¿Por qué?

Los detallistas usuarios de Twitter se encargaron de ver todos los detalles de la foto publicada y señalaron hacia las cajas fuertes. A diferencia de la mayoría de los vestuarios, donde allí se encuentra una puerta para poner móviles y otras pertenencias, La Bombonera ahora tiene cajas fuertes con claves.

Derrumbe en el predio de Boca, sin heridos

En el predio donde se entrenan todos los planteles masculinos de Boca: desde la Primera División y la Reserva hasta todas las categorías juveniles, se paralizaron varios corazones. La noticia es que el complejo sufrió un derrumbe durante la última tormenta, registrada el jueves, a causa de los fuertes vientos.

¿Qué pasó? El temporal afectó a uno de los muros que se incorporaron en la última construcción, ubicada sobre el frente del predio en el Camino Real Presbítero Juan González y Aragón. Vale destacar que no hubo heridos por el suceso.

Se acelera el mercado en Boca: en las próximas horas se confirmarán dos importantes ventas

Con la vuelta de Benedetto asegurada y teniendo la tranquilidad de saber que el goleador que faltaba ya está en el plantel, ahora es más factible avanzar con lo que falta. En las próximas horas se acelerarán varias gestiones que tiene el consejo de fútbol: no solo el arribo de Nicolás Figal sino también dos importantes ventas.

La primera es la de Walter Bou, quien no formó parte del entrenamiento de este viernes y ya sabe que seguirá su carrera en Defensa y Justicia. La otra salida confirmada es la de Lisandro López, quien ya se despidió de sus compañeros.

Expectativa en los hinchas de Boca: ¿Cuándo podría debutar Benedetto?

Este viernes 21 de enero, por el Torneo de Verano, Boca jugó ante la U de Chile, pero lógicamente Darío Benedetto no debutó con la camiseta del Xeneize. Aunque Sebastián Battaglia y su cuerpo técnico ya tiene la fecha pensada.

Según trascendió desde Boca, el CT tendría pensado que el Pipa tenga sus primeros minutos del segundo ciclo el próximo martes 25 de enero. ¿Contra quién? Habrá que esperar porque dependerá del resultado de Boca y la U, pero podría ser Independiente, San Lorenzo o Talleres.