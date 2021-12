El mercado de pases todavía no se abrió al 100% y ya existe la novela del mismo. Facundo Farías es pretendido por Boca y por River al ser una de las joyas del fútbol argentino, pero tanto él como su representante dieron guiños y frases que indican que el oriundo de Santa Fe quiere llegar al Xeneize.

En ESPN, Gustavo Yarroch confirmó que River se bajó de la negociación y eso ilusionó a los hinchas de Boca. Más todavía, luego de las declaraciones de Facundo Farías en "Mundo Boca Radio", programa radial conducido por Luis Fregossi.

"Yo no me meto en la negociación, está manejando todo mi papá y con él hablamos de lo es mejor para mi. Obvio que me imagino con la camiseta de Boca, ingresar a la Bombonera sería un sueño. Su estadio y su hinchada son únicos", dijo el enganche de Colón.

Además, habló sobre su visita a La Bombonera como jugador del Sabalero a mediados de la Liga Profesional y del posterior encuentro con Juan Román Riquelme. De ese momento, soltó una anécdota que, por el rumor de su arribo tan latente, deja una declaración que lo deja a un paso de Boca: "Cuando estoy yendo al micro, Gonzalo Piovi (compañero de Farías en Colón) me dice 'Vamos a ver a Román'. Pensé que me estaba jodiendo pero ahí fuimos. Salió a saludarnos y Riquelme le decia a Piovi '¿Le da la nafta para jugar acá?' ¡Yo no sabía donde meterme de la alegría que tenía!".

Así, prácticamente Román le dejó la puerta abierta a Farías, quien lejos de cerrarla, se encamina más y más a su arribo al club de la Ribera. "En 2022 me veo jugando en la Argentina, jaja. Ojalá se dé lo de Boca, vamos a ver que pasa, mi papá está manejando todo así que estoy a la espera". ¿Qué otra cosa espera escuchar el hincha antes de la confirmación de su pase?

+ ¿Cuánto tendrá que pagar Boca?

Farías tiene una cláusula de 10 millones de dólares, además de un valor de 13 millones en el mercado. Boca está dispuesto a poner la mayor cantidad de dinero del mercado por él, pero probablemente sea la compra de un porcentaje de su pase, como para reducir el costo elevadísimo que tiene su ficha.