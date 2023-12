Facundo Farías protagonizó, hace escasos mercados de pases, una de las novelas de traspasos más fuertes de los últimos años. Es que la joven perla de Colón era objetivo de Boca, de River, de Racing y de tantos otros clubes más desde Brasil y Europa. Finalmente, tras haber atravesado una dura lesión en su rodilla, el mediapunta terminó recalando en el Inter Miami para jugar con Leo Messi en la MLS.

A cambio de 5 millones de euros, en el último mercado se marchó desde tierras sabaleras a Miami para ser compañero de Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y compañía. Así, Boca, River y tantos más equipos dejaron de tener a Farías como un posible refuerzo. Sin embargo, desde su actual club en Estados Unidos, Facundo Farías dejó un guiño para Juan Román Riquelme que repercutió en las redes sociales.

En concreto, a través de su cuenta de Instagram, Farías posteó una historia en donde mostró una antigua camiseta suplente de Boca, que data de la temporada 2008, con el dorsal 10 que le pertenecía a Riquelme. Allí, escribió: “Linda reliquia“, junto con un emoji de una pelota de fútbol.

Lógicamente, los hinchas de Boca enloquecieron. Algunos, directamente con la camiseta en sí, ya que en las redes sociales se atrevieron a manifestar que era una de las indumentarias más llamativas de la historia del club. Otros, se animaron a pedir nuevamente que Facundo Farías arribe al Xeneize como refuerzo para la ofensiva. ¿Se pondrá alguna vez la camiseta de Boca?

La vieja frase de Facundo Farías sobre la chance de jugar en Boca

En diciembre de 2021, cuando Farías estuvo cerca de llegar a Boca, habló acerca de la posibilidad de jugar en el Xeneize siendo conciso: Yo no me meto en la negociación. Obvio que me imagino con la camiseta de Boca, ingresar a la Bombonera sería un sueño. Su estadio y su hinchada son únicos, ojalá se dé lo de Boca“.

¿Cuánto le pidió Colón a Boca por Farías?

El Sabalero pretendía 10 millones de dólares por la totalidad del pase de Farías, pero finalmente habían llegado a un acuerdo para hacer un trueque entre Ramón Ábila y Facundo Farías, en donde Boca además sumaba 2.5 millones por el 50% del pase. Por diferencias entre los clubes, finalmente no se llegó a un acuerdo y el actual jugador de Inter Miami se quedó en Colón un año más antes de salir al fútbol estadounidense.