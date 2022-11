En estos momentos, Boca y Tigre están en el centro de la escena por la situación de dos jugadores: "Equi" Fernández y Mateo Retegui. El regreso del volante central al Xeneize ya está confirmado pero lo del delantero aún no se confirmó. ¿Es posible que algunos jugadores del conjunto azul y oro puedan pasar al "Matador"?

Sobre eso le preguntaron a Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, al medio partidario "Tigre Visión". "Riquelme no me ofreció otro jugador, todavía no. A Diego (Martínez) le gusta mucho Aaron Molinas. Y Valentín Barco tiene una situación contractual con Boca, que están esperando que renueve el contrato", fue su respuesta.

"Por lo menos las experiencias que tuvimos con Boca no es que nos ofrecieron jugadores, nosotros le hemos pedido, con algunos nos dijeron que sí y con otros que no", aclaró el máximo dirigente del "Matador". "Ahora que tenemos confirmada la continuidad de Diego Martínez vamos a ir la búsqueda de algunos nombres y algunos son de Boca", aseguró.

Molinas ya tuvo la chance de irse a Defensa y Justicia a préstamo pero lo rechazó. Lo mismo con un club de Portgual que lo quiso. Barco, mientras tanto, todavía no puede irse cedido porque no acordó su renovación de contrato. ¿Se irán ambos a Tigre?