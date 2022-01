Después de haber concretado el retorno de Darío Benedetto, en la dirigencia de Boca se propusieron continuar con el resto de las negociaciones que tenían en curso para poder darle mayores refuerzos de jerarquía a Sebastián Battaglia.

Si bien estaban gestionando la vuelta de Pol Fernández, también querían concretar el gran anhelo de Riquelme y de todo el Consejo de Fútbol: Ángel Romero. Y todo parecía complicarse, dado al hecho de que Charlotte FC se metió en el medio y quiere al delantero paraguayo, junto a su hermano Óscar.

A pesar de que Boca ya le hizo una oferta salarial, el ex Corinthians no respondió a la misma y desde Brandsen 805 continúan aguardando por él. Y ahora, para el Consejo de Fútbol que es liderado por Juan Román Riquelme apareció una llave maestra para destrabar su arribo.

De cara a la próxima fecha de Eliminatorias CONMEBOL, Guillermo Barros Schelotto no convocó a Ángel y Óscar Romero a la Selección de Paraguay. Y por una cuestión reglamentaria de FIFA, los futbolistas no pueden ser convocados a una competencia organizada por el mismo ente si es que no poseen una institución.

De esta manera, a Boca se le abre una posibilidad de que Romero responda con suma urgencia a la oferta que ya le acercaron, porque en el caso de que Paraguay se clasifique al Mundial de Qatar 2022, no podrá ser parte de la nómina.

Y en el caso extremo de que el paraguayo no se ponga la camiseta azul y oro, para el Consejo de Fútbol hay un plan B: apuntarán todos los cañones con munición gruesa a Diego Valoyes, la figura de Talleres.